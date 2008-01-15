В ПР говорят, что Тимошенко дала взятку Ющенко (цифры)

Нардеп-регионал Елена Бондаренко считает увеличение расходов на содержание Президента и его Секретариата политической коррупцией правительства.

По мнению депутата, увеличение на 59% или на 459 млн. грн., по сравнению с минувшим годом, финансирования расходов Президента и его канцелярии является своеобразной политической коррупцией. Таким образом, Тимошенко как бы дает взятку Президенту и всему чиновническому аппарату. «Она будто продолжает свою политику 2005 года, когда после своего прихода подняла зарплаты народным депутатам и чиновникам. И теперь вот продолжает подкупать чиновнический аппарат», - цитирует сайт Партии регионов заявление Елены Бондаренко «Экономическим новостям».

Нардеп отметила, что расходы на Президента в 2008 году предусмотрены на 10 млн. больше, чем расходы на культуру. Бондаренко убеждена, что столь значительное увеличение расходов госбюджета на чиновничий аппарат свидетельствует о цинизме нынешней власти, которая заявляет, что ее деятельность направлена исключительно во благо народа Украины.

Среди основных статей президентских расходов весомую часть занимают средства на содержание аппарата Государственного управления делами, отмечает сайт ПР. Сумма по этой статье увеличилась с 766 млн. грн. до 1, 22 млрд. грн. В частности, организационное, информационно-аналитическое обеспечение деятельности президента увеличилось на 37 млн., обслуживание деятельности президента и его канцелярии на 29 млн. грн. Совсем незначительно — на 1 млн. грн., выросли ассигнования на визиты президента за границу (с 19 до 20 млн. грн.)

Зато расходы на обеспечение должностных лиц аппарата президента авиационным транспортом увеличились внушительно. Если в 2007 году на эти нужды было заложено 77 млн. грн., то в 2008 году на 19 млн. грн. больше.

Народные избранники в 2008 году обойдутся налогоплательщикам в 852 млн. грн., а премьер-министр со свитой в 428 млн. грн.

Таким образом, суммарные расходы на парламент и Кабмин всего на 44 млн. грн. превышают президентские и составляют 1,280 млрд. грн.