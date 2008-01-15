В ПР говорят, что Тимошенко дала взятку Ющенко (цифры)
Бондаренко увидела политическую коррупцию
Нардеп-регионал Елена Бондаренко считает увеличение расходов на содержание Президента и его Секретариата политической коррупцией правительства.
По мнению депутата, увеличение на 59% или на 459 млн. грн., по сравнению с минувшим годом, финансирования расходов Президента и его канцелярии является своеобразной политической коррупцией. Таким образом, Тимошенко как бы дает взятку Президенту и всему чиновническому аппарату. «Она будто продолжает свою политику 2005 года, когда после своего прихода подняла зарплаты народным депутатам и чиновникам. И теперь вот продолжает подкупать чиновнический аппарат», - цитирует сайт Партии регионов заявление Елены Бондаренко «Экономическим новостям».
Нардеп отметила, что расходы на Президента в 2008 году предусмотрены на 10 млн. больше, чем расходы на культуру. Бондаренко убеждена, что столь значительное увеличение расходов госбюджета на чиновничий аппарат свидетельствует о цинизме нынешней власти, которая заявляет, что ее деятельность направлена исключительно во благо народа Украины.
|Сравнительная таблица газеты «Сегодня»
Среди основных статей президентских расходов весомую часть занимают средства на содержание аппарата Государственного управления делами, отмечает сайт ПР. Сумма по этой статье увеличилась с 766 млн. грн. до 1, 22 млрд. грн. В частности, организационное, информационно-аналитическое обеспечение деятельности президента увеличилось на 37 млн., обслуживание деятельности президента и его канцелярии на 29 млн. грн. Совсем незначительно — на 1 млн. грн., выросли ассигнования на визиты президента за границу (с 19 до 20 млн. грн.)
Зато расходы на обеспечение должностных лиц аппарата президента авиационным транспортом увеличились внушительно. Если в 2007 году на эти нужды было заложено 77 млн. грн., то в 2008 году на 19 млн. грн. больше.
Народные избранники в 2008 году обойдутся налогоплательщикам в 852 млн. грн., а премьер-министр со свитой в 428 млн. грн.
Таким образом, суммарные расходы на парламент и Кабмин всего на 44 млн. грн. превышают президентские и составляют 1,280 млрд. грн.