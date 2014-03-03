Предатель ВМС Березовский в Севастополе переманивал офицеров на сторону РФ

Об этом "Украинской правде" сообщил глава медиа-центра Минобороны Крыму Владислав Селезнев.

"Экс-командующий Березовский сегодня в сопровождении казаков с российскими триколорами прорвался на территорию военно-морских сил с целью сагитировать офицеров командования, чтобы они переходили на сторону России", - отметил он.

"Новоназначенный командующий контр-адмирал Сергей Гайдук выступил перед офицерами командования военно-морских сил. После его выступления офицеры исполнили государственный гимн Украины и дали клятву служить народу Украины, а Березовского вместе с теми казаками вытолкали за пределы командования", - добавил Селезнев.

На вопрос, почему не задержали Березовского, на которого возбуждено дело за государственную измену, Селезнев отметил, что эти функции относятся к соответствующим структурам.

Во время своего выступления Березовский пытался уговорить украинских военных перейти на сторону России, зарплатой на уровне ЧФ РФ.