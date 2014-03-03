Предатель ВМС Березовский в Севастополе переманивал офицеров на сторону РФ
Экс-командующий Денис Березовский ворвался в штаб военно-морских сил украины в Севастополе и требовал от руководящего состава перейти на сторону России.
Об этом "Украинской правде" сообщил глава медиа-центра Минобороны Крыму Владислав Селезнев.
"Экс-командующий Березовский сегодня в сопровождении казаков с российскими триколорами прорвался на территорию военно-морских сил с целью сагитировать офицеров командования, чтобы они переходили на сторону России", - отметил он.
"Новоназначенный командующий контр-адмирал Сергей Гайдук выступил перед офицерами командования военно-морских сил. После его выступления офицеры исполнили государственный гимн Украины и дали клятву служить народу Украины, а Березовского вместе с теми казаками вытолкали за пределы командования", - добавил Селезнев.
На вопрос, почему не задержали Березовского, на которого возбуждено дело за государственную измену, Селезнев отметил, что эти функции относятся к соответствующим структурам.
Во время своего выступления Березовский пытался уговорить украинских военных перейти на сторону России, зарплатой на уровне ЧФ РФ.