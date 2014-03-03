Завтра в Москве снова будут протестовать против войны с Украиной

4 марта в Москве у здания Министерства обороны РФ пройдет очередная акция против войны России с Украиной.

Как сообщили УНИАН организаторы акции, она пройдет в виде схода граждан России под лозунгом «Скажем войне - Нет! Украинцы - наши братья! Нет братоубийству! К черту больных любителей золотых унитазов!».

Проведение акции запланировано с 19.00 до 21.00 мск.

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Организаторы благодарят всех, кто пришел на антивоенный митинг в воскресенье, 2 марта. «Получился отличный антивоенный марш - от Министерства обороны до Александровского сада, по Александровскому саду - к Вечному огню, там провели сход и у Вечного огня, потом - через ТЦ "Охотный ряд" на Тверскую, а оттуда - на Манежку. Люди были поражены видом, когда 500-800 (у МО было не менее 1500) человек шли вдоль кремлевской стены и скандировали: «Нет войне!», - отмечают организаторы.

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«У нас много проблем - общих и не очень. В чем-то мы согласны, где-то спорим. Но вооруженная интервенция в Украину реально приведет к Третьей мировой войне. Скорее к «холодной», чем к «горячей», но и ее последствия для России будут катастрофическими. Нужно понимать четко, даже тем, кто уперт в своем убеждении, что «Крым надо вернуть России» (зачем-то): с точки зрения мирового права Россия однозначно ставит себя вне закона, и к нам после этого могут быть применены любые санкции», - уверены организаторы акции.

«Все должны понимать - и сторонники и противники Крыма в составе Украины - и Крым, и оба наших братских народа становимся сейчас просто разменной картой в руках преступников, и дети наших стран должны будут умирать за их золотые унитазы, за их право воровать дальше, за их право и дальше удовлетворять свои паталогические всевластные амбиции», - подчеркнули организаторы акции.

На данный момент на странице акции в Facebook готовность прийти на антивоенную акцию выразили более 2,5 тыс. человек.

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Как сообщал УНИАН, 2 марта в Москве на акциях против введения Россией войск в Украину было задержано более 360 человек.

1 марта Совет федерации России единоглавно принял предложение Президента РФ Владимира Путина о введении войск в Украину.

При этом с 27 февраля вооруженные формирования без опознавательных знаков блокируют и захватывают военные и государственные объекты в Крыму. Крымские власти признают, что эти захватчики – российские военные.