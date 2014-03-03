Кэмерон созывает заседания Совета нацбезопасности Великобритании относительно ситуации в Украине

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон сегодня созывает заседание Совета национальной безопасности относительно тяжелой ситуации в Украине.

Об этом Дэвид Кэмерон написал в своем блоге в Twitter.

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"Я буду проводить сегодня встречу Совета национальной безопасности по британской и международной реакции на тяжелую ситуацию в Украине", - написал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Польши Бронислав Коморовский также созвал заседание Совета национальной безопасности в связи с захватами российскими военными объектов в Крыму.