Кэмерон созывает заседания Совета нацбезопасности Великобритании относительно ситуации в Украине

12:14, 03 марта 2014
Политика
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Об этом британский премьер-министр написал в Twitter.

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон сегодня созывает заседание Совета национальной безопасности относительно тяжелой ситуации в Украине.

Об этом Дэвид Кэмерон написал в своем блоге в Twitter

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"Я буду проводить сегодня встречу Совета национальной безопасности по британской и международной реакции на тяжелую ситуацию в Украине", - написал он. 

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Польши Бронислав Коморовский также созвал заседание Совета национальной безопасности в связи с захватами российскими военными объектов в Крыму.

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