На УНИАН ведется масштабная непрерывная DDoS-атака

Мощнейшая непрерывная DDoS-атака продолжается до сих пор.

В связи с этим возможно периодическое полное «падение» сайта, некорректное отображение контента и медленная работа ресурса.

Мы приносим свои извинения нашим читателям за проблемы с доступом на сайт, и прилагаем все усилия для скорейшего восстановления нормальной работоспособности сайта.