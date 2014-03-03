На УНИАН ведется масштабная непрерывная DDoS-атака
14:22, 03 марта 2014Политика
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На сайт крупнейшего информационного агентства в Украине УНИАН ведется масштабная атака, которая началась около часа ночи 3 марта.
Мощнейшая непрерывная DDoS-атака продолжается до сих пор.
В связи с этим возможно периодическое полное «падение» сайта, некорректное отображение контента и медленная работа ресурса.
Мы приносим свои извинения нашим читателям за проблемы с доступом на сайт, и прилагаем все усилия для скорейшего восстановления нормальной работоспособности сайта.
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