Заседание Согласительного совета в ВР пройдет без журналистов

Сегодняшний Согласительный совет состоится в формате совещания лидеров фракций у председателя Верховной Рады Украины, в которой участие прессы не предусмотрено.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

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В связи с этим, а также учитывая, что в Верховной Раде круглосуточно работает пресс-центр, предлагается всем представителям СМИ, которые аккредитовались на заседание Согласительного совета, проходить в кулуары второго этажа здания парламента по ул. Грушевского, 5.