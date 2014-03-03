Заседание Согласительного совета в ВР пройдет без журналистов
10:12, 03 марта 2014Политика
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Сегодняшний Согласительный совет в ВР состоится без участия журналистов.
Заседание Согласительного совета пройдет без журналистов
Сегодняшний Согласительный совет состоится в формате совещания лидеров фракций у председателя Верховной Рады Украины, в которой участие прессы не предусмотрено.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.
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В связи с этим, а также учитывая, что в Верховной Раде круглосуточно работает пресс-центр, предлагается всем представителям СМИ, которые аккредитовались на заседание Согласительного совета, проходить в кулуары второго этажа здания парламента по ул. Грушевского, 5.
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