Обама и Кэмерон считают неприемлемыми действия России в Крыму
04:22, 03 марта 2014Политика
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Президент США Барак Обама и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон считают, что действия России на территории Крыма являются неприемлемыми
Обама и Кэмерон считают неприемлемыми действия России в Крыму / REUTERS
К такому выводу политики пришли во время телефонного разговора вчера, 2 марта, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на британское издание "Mirror".
Обама и Кэмерон предупредили Владимира Путина, что если российские войска не покинут территорию Крыма в течение ближайших часов, Россия столкнется "с существенными потерями".
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Политики также согласились, что для деэскалации конфликта нужен непосредственный диалог Украины с Россией.
Напомним, 2 марта, канцлер Германии Ангела Меркель обвинила президента России Владимира Путина в нарушении международных договоров из-за осуществления «недопустимой интервенции» в Украину.
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