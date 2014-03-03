Обама и Кэмерон считают неприемлемыми действия России в Крыму

К такому выводу политики пришли во время телефонного разговора вчера, 2 марта, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на британское издание "Mirror".

Обама и Кэмерон предупредили Владимира Путина, что если российские войска не покинут территорию Крыма в течение ближайших часов, Россия столкнется "с существенными потерями".

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Политики также согласились, что для деэскалации конфликта нужен непосредственный диалог Украины с Россией.

Напомним, 2 марта, канцлер Германии Ангела Меркель обвинила президента России Владимира Путина в нарушении международных договоров из-за осуществления «недопустимой интервенции» в Украину.