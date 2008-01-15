Кириленко: депутатская зарплата должна быть высокой, но не до аморальности

“Нас тревожит то, что во время бюджетного процесса выпала статья о ликвидации депутатских льгот, и потому наша фракция уже сегодня зарегистрировала законопроект об отмене депутатских льгот и привилегий”. Об этом сегодня из парламентской трибуны заявил лидер фракции «Наша Украина – Народная Самооборона» Вячеслав Кириленко, сообщает официальный сайт НУ-НС.

Кириленко отметил, что документ, «предусматривает отмену для депутатов бесплатного жилья и бесплатных проездных билетов, бесплатных элитных санаториев и безосновательных многотысячных выплат».

«Мы считаем, - отметил лидер фракции, - что депутатская зарплата и пенсия могут оставаться высокими, но они не могут быть такими аморально высокими, как это наблюдается теперь. Я думаю, что обязательствам коалиции сейчас есть завершение вопроса относительно отмены депутатских льгот и принятия соответствующего законопроекта».

«То же касается и неприкосновенности, - подчеркнул Кириленко, - Мы настаиваем на немедленном исключении из закона о статусе народного депутата 26-й статьи, которая гарантирует неприкосновенность. Соответствующий законопроект зарегистрирован еще в конце прошлого года, и мы будем настаивать на его голосовании еще до конца сессии».