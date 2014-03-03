Туск: Мир стоит на грани конфликта

Как сообщает Радио Свобода, об этом глава польского правительства заявил во время брифинга.

"Мир оказался на грани конфликта, вероятные последствия которого он еще не осознает. Не все в Европе понимают, что происходит", - считает Туск.

Он подчеркнул, что Украина заслуживает на полную международную поддержку. "Украинцы сегодня должны узнать, что они имеют настоящих друзей", - заявляет польский премьер.

Туска полагает, что то, что происходит в Украине - это своеобразный экзамен, который будет влиять на отношения между народами и государствами в течение последующих десятилетий.

"Перед угрозой, которая возникает из этой ситуации, нужно солидаризироваться с теми, которые чувствуют угрозу и страх. Нужно теснее сотрудничать здесь, в Польше. Такие ситуации требуют особой солидарности и единства поляков", - заявил Дональд Туск.

В свою очередь президент Польши Бронислав Коморовский объявил, что утром в понедельник состоится внеочередное заседание Совета национальной безопасности, посвященное Украине.

"Ситуация очень серьезная, чтобы не сказать драматическая. Речь идет о нарушении 4 статьи Североатлантического хартии", - подчеркнул он.

Коморовский отметил, что возможно появление российской армии на территории Украины вызывает у поляков ощущение угрозы безопасности Польши.