В Керчи вооруженные люди пытались проникнуть в военную часть

Три автобуса с вооруженными людьми в форме подъехали к воротам Керченского отряда морских пограничников и заблокировали их. У одного автомобиля российские номера. Трое людей в гражданском в масках и с оружием держали журналистов на расстоянии.

В ходе переговоров с командиванием части автобусы все-таки пустили в часть. Капитан III ранга Сергей Шамшура заявил, что неизвестные люди в форме не выдвигают никаких требований, морские пограничники находятся на своих постах.

Оружие Керченского отряда морской охраны находится под контролем украинских военных. Атрибутика морской части сохранена. По предварительным данным, ситуация будет неизменной до утра.

В то же время Громадське ТБ сообщает о захвате части №2382 в Балаклаве. Об этом в эфире заявила мать одного из военнослужащих.

По ее словам, российские военные в ходе второго штурма, который начался в около 01:30, захватили 50 украинских военнослужащих, находившихся в части. Их якобы заставляют писать заявление о переходе в "крымску армию" или уходе в отставку. Назначенный захватчиками дедлайн истекает приблизительно через 1,5 часа.

По материалам kerch.com.ua, Украинская правда