Генпрокуратура возбудила еще одно уголовное дело против Януковича

Об этом сказал и.о. генерального прокурора Олег Махницкий на Шустер Лайф на Первом национальном.

«После его выступления в Ростове - на -Дону, принято решение об открытии уголовного внедрения за попытки и призывы свержения конституционного строя в Украине», - сказал он.

Махницкий напомнил и о других уголовных дела , открытих против Януковича.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля Главным следственным управлением Генпрокуратуры было начато уголовное производство по фактам организации умышленных убийств во время проведения массовых мероприятий на Майдане Независимости в Киеве в период с ноября 2013 по февраль 2014 года.

26 февраля в Генпрокуратуре заявили, что Януковичу, бывшему главе АП Андрею Клюеву, экс - генпрокурору Виктору Пшонке, экс - министру внутренних дел Виталию Захарченко и другим лицам объявлено о подозрении в совершении умышленных убийств во время проведения массовых мероприятий в центре Киева .