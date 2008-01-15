ПАСЕ перешла к оптимистическим прогнозам в отношении Украины

Содокладчик Комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы по вопросам соблюдения обязанностей и обязательств государствами-членами Совета Европы Ханне СЕВЕРИНСЕН заявляет об “оптимистических прогнозах» в вопросе мониторинга Украины со стороны ПАСЕ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом шла речь сегодня во время встречи председателя Верховной Рады Украины Арсения ЯЦЕНЮКА с содокладчиками Мониторингового комитета ПАСЕ Ренате ВОЛЬВЕНД и Х.СЕВЕРИНСЕН.

В частности, как отметила Х.СЕВЕРИНСЕН, сейчас мониторинг со стороны ПАСЕ «заключается в законодательных инициативах, и речь идет об оптимистических прогнозах».

В свою очередь А.ЯЦЕНЮК высоко оценил уровень сотрудничества Украины с Советом Европы и ее Парламентской Ассамблеей. «В Украине происходит невероятный прогресс демократических преобразований в соответствии с высокими стандартами Совета Европы», - заявил он.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, подтверждением этого стали внеочередные выборы в Верховную Раду Украины, и, в частности, сейчас установлены «государственные конструктивные отношения» между институтом Президента Украины, правительством и парламентом.

Вместе с тем, председатель ВР Украины отметил необходимость продолжить реформирование правоохранительной сферы, в частности, судебной и прокурорской систем, в соответствии с демократическими стандартами.

Во время встречи собеседники, среди прочего, обсудили вопрос о конституционной реформе в Украине. А.ЯЦЕНЮК выразил уверенность в конструктивном сотрудничестве всех ветвей власти в ее внедрении. При этом председатель Верховной Рады сообщил, что для отработки соответствующих предложений Указом Президента Украины создан Национальный конституционный совет. В то же время А.ЯЦЕНЮК отметил, что внесение изменений в Основной закон является «сложным процессом» и долгосрочной перспективой для Украины.

Также был обсужден вопрос о реформировании избирательного законодательства в Украине. В частности, А.ЯЦЕНЮК отметил, что среди приоритетов Верховной Рады Украины - внесение изменений в законодательство о выборах, направленных на обеспечение максимальной прозрачности избирательного процесса на всех этапах. По мнению председателя Верховной Рады, этому может способствовать введение открытых списков кандидатов в народные депутаты Украины.

Во время встречи Стороны также коснулись вопроса исполнения в Украине решений Европейского Суда по правам человека. Председатель Верховной Рады Украины подчеркнул, что вопрос ратификации инструментов Совета Европы занимает «ключевую позицию в парламенте».