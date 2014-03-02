И. о. мэра Одессы призывает горожан продемонстрировать единство перед внешней угрозой

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказано в обращении Брындака к жителям Одессы.

«Еще вчера мы стояли на разных майданах или у телевизоров спорили о политическом устройстве нашей страны. Сегодня приходится говорить о том, а будет ли та страна, в которой все мы, хотя и по-разному, планировали строить будущее. Сегодня перед страной стоит внешний вызов – угроза ее независимости и территориальной целостности. Что это для Одессы? Это наше благополучие: это заказы для наших предприятий и портов, это наша таможня и 7 км, это наши туристы – все это давно переориентировано на украинский рынок. Но, самое главное, территориальная целостность страны – это первооснова безопасности каждого гражданина», - говорится в обращении.

«Мы недавно отмечали праздник Соборности – воссоединения украинских земель. Так вот, Одесса является примером соборности – тут в мире и согласии много лет живут более сотни народов, создавших уникальный феномен Одессы на принципах толерантности, взаимного уважения культур и многоязычия. Этот успешный опыт должен стать образцом для всей страны», - также сказано в сообщении.

«Сегодня перед внешней угрозой самое время воплотить в жизнь те многочисленные слова о патриотизме и долге, которые мы говорим, чествуя наших ветеранов. Сейчас время продемонстрировать единство, продемонстрировать патриотизм. Призываю не поддаваться на провокации, понимать, что ведется информационная война, идут потоки дезинформации, призванные внушить страх и неуверенность», - отмечается в обращении.

Брындак также заверяет, что городские власти делают все необходимое для обеспечения нормальной жизнедеятельности Одессы.

«Уверен, одесситы и в этот раз, как это уже неоднократно бывало в истории, скажут свое веское слово в поддержку родного города и родной страны», - сказано в обращении.