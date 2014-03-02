Послы США, Канады и Великобритании оставили Россию

Об этом сообщил в «Твиттере» оппозиционер Михаил Касьянов

«США и Канада прекратили взаимодействие с РФ в рамках G8, их послы покинули Москву. Обама начал консультации в НАТО. Самоизоляция РФ началась», - написал он.

Как ранее сообщали СМИ, посла Великобритании отозвали после начала российской агрессии в Крыму. Посла Канады официально отозвали еще ночью.