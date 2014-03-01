Российские военные корабли приближаются к катерам украинских пограничников

Ракетные катера и крейсер Черномороского флота приближаются к кораблям охраны пограничников в Балаклавской бухте.

"К группе кораблей, которые вышли недавно из Балаклавской бухты Севастопольского отряда морской охраны, приближается три ракетных катера и ракетный крейсер "Москва" Российской Федерации", - заявил помощник главы Госпогранслужбы Сергей Астахов.

Цель российских кораблей пока неизвестна.

За некоторое время перед этим корабля Государственной пограничной службы Украины вывели в море по боевой тревоге.

Пограничники пообещали предпринять любые законные меры, чтобы не допустить захвата военных частей Украины.

"Госпогранслужба Украины заявляет, что сделает все законные меры для недопущения захвата военных частей и кораблей морской охраны, которые по боевой тревоге уже выходят в море", - говорилось в сообщении украинского ведомства.



