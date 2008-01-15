Парламент отложил Наливайченко

Верховная Рада Украины сегодня не будет рассматривать вопроса относительно назначения Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО председателем Службы безопасности Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил народный депутат, член фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ.

По его словам, этот вопрос был внесен в повестку дня на вторник, однако позже было принято решение, что все кадровые вопросы будут рассматриваться в пятницу, 18 января.

Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ выразил надежду, что кандидатура В.НАЛИВАЙЧЕНКО получит необходимое количество голосов, в частности и за счет поддержки членов фракции Блока Литвина.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес в Верховную Раду Украины представление о назначении В.НАЛИВАЙЧЕНКО председателем СБУ.

Сейчас В.НАЛИВАЙЧЕНКО возглавляет Службу безопасности в статусе исполняющего обязанностей.