Совет Федерации РФ допускает введение войск в Крым
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что в Совете Федерации РФ допускают введение ограниченного контингента российских войск в Крым.
В Совете Федерации РФ допускают возможность ввода ограниченного контингента российских войск в Крым для «обеспечения безопасности» Черноморского флота РФ и находящихся там россиян.
С таким заявлением выступила сегодня спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко, передает РИА «Новости».
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«Возможно, в этой ситуации, идя на просьбу правительства Крыма, даже ввести наш ограниченный контингент для того, чтобы обеспечить безопасность Черноморского флота и граждан России, проживающих на территории Крыма. Решение, конечно же, за Президентом нашей страны, за Верховным главнокомандующим. Но сегодня, учитывая ситуацию, даже такой вариант нельзя исключать. Мы должны защитить людей», - сказала Матвиенко.
Как сообщал УНИАН, ранее Совет Госдумы России принял обращение к Президенту РФ с призывом принять меры по стабилизации обстановки в Крыму.