Сегодняшнее заседание Верховной Рады началось колядкой «Ой радуйся, земле».

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК отметил, что поздравить депутатов пришел хор Аппарата ВР Украины.

Хор колядовал с трибуны ВР Украины. А.Яценюк сказал, что «говорят как начнешь Новый год, так его и проведешь». Он прибавил, что «начало оптимистичное».