Заседание Верховной Рады началось колядкой
10:22, 15 января 2008Политика
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Яценюк говорит, начало оптимистичное
Сегодняшнее заседание Верховной Рады началось колядкой «Ой радуйся, земле».
Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК отметил, что поздравить депутатов пришел хор Аппарата ВР Украины.
Хор колядовал с трибуны ВР Украины. А.Яценюк сказал, что «говорят как начнешь Новый год, так его и проведешь». Он прибавил, что «начало оптимистичное».
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