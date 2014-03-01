Украина просит СБ ООН отнестись к ситуации в стране со всей серьезностью
04:18, 01 марта 2014Политика
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Украина обратилась к Совету Безопасности ООН с просьбой отнестись к ситуации в стране "со всей серьезностью" и принять меры, чтобы предотвратить "опасное развитие событий".
Украина просит СБ ООН отнестись к ситуации в стране со всей серьезностью REUTERS
Об этом заявил в пятницу журналистам постоянный представитель страны при ООН Юрий Сергеев по итогам закрытой встречи СБ, посвященной положению в Украине, передает ИТАР-ТАСС.
"Мы попросили СБ ООН со всей серьезностью отнестись к ситуации в Украине и принять надлежащие меры для того, чтобы помочь нам остановить опасное развитие событий", - сказал он.
Сергеев выступил на закрытой встрече Совбеза, на которой отчет о ситуации в Украине также представил помощник генерального секретаря ООН по политическим вопросам Оскар Фернандес-Таранко. После этого дипломаты 15 стран - членов Совета удалились на совещание.
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