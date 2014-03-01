Украина просит СБ ООН отнестись к ситуации в стране со всей серьезностью

Об этом заявил в пятницу журналистам постоянный представитель страны при ООН Юрий Сергеев по итогам закрытой встречи СБ, посвященной положению в Украине, передает ИТАР-ТАСС.

"Мы попросили СБ ООН со всей серьезностью отнестись к ситуации в Украине и принять надлежащие меры для того, чтобы помочь нам остановить опасное развитие событий", - сказал он.

Сергеев выступил на закрытой встрече Совбеза, на которой отчет о ситуации в Украине также представил помощник генерального секретаря ООН по политическим вопросам Оскар Фернандес-Таранко. После этого дипломаты 15 стран - членов Совета удалились на совещание.