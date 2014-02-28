Украинские дипломаты требуют от ЕС и НАТО остановить агрессию России в Крыму

"Сегодня встал вопрос: или наши партнеры в НАТО, ЕС, страны-гаранты безопасности Украины по Будапештскому меморандуму скоординировано остановят аннексии Севастополя и Крыма, или регион надолго засосет водоворот противостояния и совсем замороженных конфликтов", - говорится в заявлении.