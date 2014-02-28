В МИД заявили, что начнут консультации по ассоциации с ЕС как можно скорее

И.о. министра иностранных дел Украины Андрей Дещица заявляет, что консультации между Украиной и Европейским Союзом относительно подписания Соглашения об ассоциации начнутся безотлагательно в случае готовности к ним Брюсселя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Дещица сказал журналистам.

“Правительство Украины сейчас готово к подписанию соглашения, если европейская сторона, которая была готова к подписанию соглашения, и несколько раз об этом заявляла, подтвердит это, то мы начнем консультации относительно подписания соглашения безотлагательно”, - сказал он.

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Дещица также сообщил, что осуществит визит в Брюссель сразу после того, как в Украине стабилизируется ситуация.

“Мы надеемся, что Эштон (Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон - УНИАН) будет с визитом в понедельник в Киеве, и мы начнем подготовку к этому визиту”, - добавил Дещица.

Как сообщал УНИАН, отказ предыдущего правительства подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом в ноябре прошлого года повлек массовые акции протеста, которые на минувшей неделе привели к смене власти в Украине.

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Верховная Рада, которая отстранила Виктора Януковича с должности Президента, назначила новые президентские выборы на 25 мая с.г.

Сегодня, 28 февраля, официальный представитель Еврокомиссии Оливье Байи заявил, что Европейский Союз подтверждает, что предложение заключить Соглашение об ассоциации с Украиной остается в силе, но дата подписания документа еще не определена.

Ранее Еврокомиссия и некоторые евродепутаты настаивали, что Соглашение об ассоциации нужно подписать после проведения досрочных президентских выборов 25 мая. Однако председатель Миссии Украины при ЕС Константин Елисеев, со своей стороны, заявил, что Соглашение стоит подписать до президентских выборов.