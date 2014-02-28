ЕС ждет ответа Украины о подписании Соглашения об ассоциации

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии Оливье Байи сегодня на брифинге.

"Соглашение об ассоциации с глубокой и всеобъемлющей зоной свободной торговли, которое было готово к подписанию в ноябре, все еще на столе. Мы верим, что это Соглашение является солидным фундаментом, на котором можно развивать политические отношения с Украиной и экономическую интеграцию Украины. Итак, это Соглашение на столе. ЕС желает его подписать с абсолютно легитимным украинским правительством. Важно добавить, что Соглашение должны подписывать две стороны", - заявил Байи.

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"Сейчас украинская власть должна сделать свой суверенный выбор и сказать ЕС, желает ли подписывать - и когда - Соглашение об ассоциации. Тогда члены ЕС должны снова рассмотреть этот вопрос и дать свое согласие. Но политически ничего не изменилось с ноября - мы готовы подписать Соглашение об ассоциации", - добавил Байи.

Ранее Еврокомиссия и некоторые ведущие евродепутаты настаивали, что Соглашение об ассоциации нужно подписать после проведения досрочных президентских выборов 25 мая. Однако председатель Миссии Украины при ЕС Константин Елисеев, со своей стороны, заявил, что Соглашение стоит подписать до президентских выборов.