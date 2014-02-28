Янукович отказывался принять экс-главу АП в день, когда на Майдане начались бои

В частности, президент очень прислушивался к своему старшему сыну, и если кто-то не нравился Александру, то этот человек оказывался в немилости - заявила экс-советник главы государства в эксклюзивном интервью французской газете Le Monde.

Подтверждением ее слов о том, что Янукович практически перестал общаться с руководителями госорганов и членами своего аппарата после обострения силового противостояния в Киеве, стала выписка из журнала посещений Виктора Януковича,которую опубликовал в соцсети журналист Мустафа Найем.

Так, с началом тяжелых боев в центре столицы, 20 февраля 2014 г. С Януковичем удалось встретиться только Анне Герман, тогдашнему замглавы Администрации Президента Юрию Чмырю, а также экс-министру внутренних дел Леониду Кожаре и лидеру «Правого сектора» Дмитрию Ярошу.

О том, что был фактически отстранен от принятия каких-либо решений по урегулированию конфликта и не знал о подготовке силового сценария, заявлял ранее и экс-глава Администрации Президента Андрей Клюев, занимавший свой пост менее месяца.

По данным источника близкого к Администрации Президента 20 числа Клюев не смог попасть к Президенту, он категорически отказался его принимать. И только сын постоянно находился у него в кабинете для координации всех решений. Напомним, что именно 20 февраля стал самым кровавым и трагическим днем в Украине, когда в центре Киева погибло около сотни человек.