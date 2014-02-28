Вооруженные люди с флагами России покинули аэропорт Симферополя

Об этом сообщил пресс-секретарь предприятия Игорь Стратилати.

По его информации, в ночь на пятницу на территорию аэропорта ворвались около 50 лиц с российскими флагами. Они попробовали захватить здание, решив, что там якобы высадился "украинский десант". Как выяснилось впоследствии, они разобрались, "извинились и ушли", передает ТСН.

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Все это время аэропорт работал в обычном режиме, сказал он.

Напомним, "беркутовцы" контролируют подступы к полуострову. Они находятся в 3-х населенных пунктах и на дорогах, которые ведут в Крым с севера - континентальной части Украины. Что служат именно в севастопольском "Беркуте", они не скрывают. Людей, которые едут на полуостров, останавливают и обыскивают. Причем делают это достаточно жестко.