Российский политолог: Через три дня Крым успокоится

Об этом он сказал в эфире "5 канала", пишет Gazeta.ua.

"Никаких проблем в Крыму нет. Это фарс. Через три дня, я готов поспорить с кем угодно на что угодно, Крым просто констатирует, что он остается неотъемлемой частью Украины", - заверил политолог.

Белковский подчеркнул, что бывший президент Виктор Янукович отстранил от себя крымскую элиту.

"Крымская элита управляет Крымом. А Янукович решил сменить элиту крымского происхождения на донецких", - добавил эксперт.

Напомним, вчера, 27 февраля, депутаты Верховного Совета Крыма, которые собрались на пленарное заседание в захваченном вооруженными людьми здания парламента, проголосовали за проведение референдума относительно расширения полномочий автономии 25 мая текущего года, а также отправили в отставку Совет министров Крыма во главе с Анатолием Могилевым.

Также крымские парламентарии назначили новым премьер-министром автономии лидера партии "Русское единство" Сергея Аксенова.