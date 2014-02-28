Крым отгородился от Украины вооруженными блокпостами

На блокпостах вместе с автоматчиками стоят и люди в гражданской одежде с ленточками в цветах флага России. Они вместе проверяют авто, которые направляются в Крым и неохотно дают комментарии, передает ТСН.

На блокпосту у поселка Армянское, стоит около полусотни вооруженных автоматами мужчин и сотня молодчиков из ближайших сел и Севастополя. Они перегородили трассу бетонными блоками и создали огневые точки из мешков с флагами РФ, на одном из которых журналисты заметили бережно накрытый от дождя ручной пулемет Калашникова.

Люди, которые заблокировали дорогу говорят, что Крым должен отойти к России, а цель блокпостов "не допустить в Крым бандеровцев".

При этом, судя по установленной армейской палатке и полевой кухни, они обосновались на блокпосте на длительное время.

Подобная ситуация и на блокпосте возле поселка Чанагр. Где днем также появились вооруженные автоматами Калашникова люди в камуфляже и молодые люди. Но здесь, к журналистам отнеслись более агрессивно.

Люди, которые охраняют блокпост в категорической форме запретили снимать и отметили, что они не смогут "обеспечить безопасность и целостность авто и съемочной аппаратуры" в случае, если корреспонденты начнут снимать материал.

Единственное что смогли сделать наши корреспонденты - это снять видео на автомобильный регистратор. На кадрах отчетливо видно людей с военной выправкой в форме "Беркута" и с Калашниковыми в руках.