В Севастополь приехали депутаты-единороссы из Госдумы – СМИ

По информации сайта «Гражданская оборона», возле здания городской государственной администрации состоялась встреча российских гостей с жителями Севастополя. Депутаты также возложили цветы к Вечному огню у мемориальной стены «Героическим защитникам Севастополя в 1941-1942 годах».

Отвечая на вопросы журналистов, депутаты сообщили, что намерены получить информацию о происходящем в городе непосредственно от севастопольцев, сообщает сайт.

Официальная информация местных органов власти относительно визита российских депутатов на данное время отсутствует.

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Валуев на своей страничке в Twitter сегодня написал: "Прибыл в Севастополь, чтобы поддержать жителей Крыма. Друзья, Россия с вами!".

Также он добавил: "Идет информационная война. Мы прилетели в Город-герой Севастополь, чтобы лично пообщаться с жителями, узнать ситуацию изнутри".

Как сообщал УНИАН, 26 февраля возле ВС Крыма прошли два митинга – крымско-татарского меджлиса и активистов партии «Русское единство» и казаков. В целом собрались 10 тысяч человек. ВС Крыма собирался рассмотреть два вопроса: об общественно-политической ситуации в Крыму и отчет Совмина. Заседание не состоялось. Собравшиеся люди дрались, в толпе была давка.

Сегодня неизвестные с оружием захватили здания Верховного совета и Совета министров АР Крым в центральной части Симферополя, вывесив там российские флаги. Требования захватчиков, которых в каждом здании по 50 человек, официально не озвучены. Правоохранители открыли уголовное производство по статье "теракт".

Президиум Верховного совета АРК, представителей которой захватчики пропустили в задание ВС АРК, инициирует проведение всекрымского референдума по вопросу "усовершенствования статуса автономии и расширения ее полномочий" и выступил с соответствующим обращением.

В центре Севастополя обстановка продолжает оставаться относительно спокойной.