Ряд организаций Майдана поставили ультиматум Турчинову

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил представитель общественной организации “Слово и чин” Андрей Хома.

По словам Хомы, если власть не прислушивается, члены этих организаций будут требовать отставки председателя Верховной Рады Александра Турчинова.

Хома также заявил, что вчера вечером на Майдане состоялось непрозрачное представление будущих членов правительства, поскольку никто из них не выступал на Майдане и не рассказывал о планах своей деятельности в Кабинете министров.

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Также, по его словам, кандидатуры, объявленные вчера, не были согласованы собственно с Майданом.

“Мы не услышали, что они заявляли, и что они хотят делать. Поэтому мы сформулировали требования к Верховной Раде Украины. В пятидневный срок должны быть приняты следующие законы. Закон о люстрации. Профессиональное правительство должно быть пролюстрировано Майданом. Третье требование — смена состава ЦИК. В нее необходимо включить 8 представителей Майдана. Четвертое требование - провести вместе с президентскими выборами выборы в местные советы, чтобы сформировать власть снизу вверх. Назначить внеочередные выборы в ВР на осень текущего года для полной перезагрузки власти. Принять закон об импичменте Президента. Внести изменения в закон о статусе народного депутата, внедрив упрощенную процедуру отозвания депутата, и отменить депутатскую неприкосновенность. Изменить закон о выборах народных депутатов через введение открытых списков и разрешить всеукраинским общественным организациям принимать участие в парламентских выборах. То же касается и местных выборов. Полномочия государственных администраций необходимо передать исполкомам местных советов”, - сказала Хома.

Также он добавил, что в случае невыполнения этих требований до 5 марта, общественные организации, которые инициировали этот ультиматум, обратятся к Майдану за поддержкой в вопросе об отставке Турчинова с должности председателя ВР.

Также Хома добавил, что данное заявление поддержали ряд организаций Майдана: “Слово и чин”, Союз бизнес-тренеров, УНА-УНСО, сотня “Брат за брата”, представители афганцев, Киевская сотня, “Спільна справа”, Автомайдан, “Громадський сектор”. Всего 14 организаций.