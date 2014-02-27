Ситуация в Крыму решится дипломатическим путем - Ярема

"Крым неделим, это часть Украины. Вся ситуация в Крыму будет разрешена дипломатическим путем. Нам не нужны никакие силовые меры", - цитирует Ярему ZN.ua.

Он подчеркнул, что власти не пойдут на провокации. "Мы не пойдем на провокации тех сил, которые только и ждут от нас этого. Они ждут силовых столкновений, вооруженных конфликтов. Мы не допустим этого", - заявил Ярема.

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Напомним, 27 февраля на рассвете здания Верховной Рады и Совета министров Крыма были захвачены вооруженными людьми без опознавательных знаков. Над ними вывесили флаги России.

Председатель СМ Крыма Анатолий Могилев в эфире государственного телеканала призвал к спокойствию и в 9 часов начал переговоры с террористами. Однако те отказались, сославшись на то, что не уполномочены вести переговоры.

Позже президиум Верховного совета АРК, представителей которой захватчики пропустили в здание ВС АРК, инициирует проведение всекрымского референдума по вопросу "усовершенствования статуса автономии и расширения ее полномочий" и выступил с соответствующим обращением.