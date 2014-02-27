Группа Кинаха войдет в парламентскую коалицию

Такое решение было принято сегодня на заседании группы. «В то же время мы не претендуем на какие-либо должности и готовы поддержать новую власть, чтобы выйти из политического и экономического кризиса в стране», - заявил народный депутат, первый заместитель председателя депутатской группы «Экономическое развитие» Виталий Хомутынник.

Как сообщалось ранее, в Верховной Раде создана новая фракция "Экономическое развитие", в состав которой вошли 35 внефракционных депутатов, в том числе из числа бывших "регионалов".

Фракцию возглавил Анатолий Кинах. Также, в состав новой фракции вошли народные депутаты Сергей Буряк, Тариэл Васадзе и Александр Кузьмук.