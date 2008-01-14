Генпрокуратура нарыла в ”Нафтогазе” на 9 уголовных дел

По результатам проверок органами прокуратуры в конце 2007 года НАК "Нафтогаз Украины" соблюдения законодательства относительно безопасной эксплуатации магистральных трубопроводов возбуждены 9 уголовных дел, вынесено 22 протеста, внесено 73 предписания и представления, 51 должностное лицо привлечено к административной и дисциплинарной ответственности, заявлены 15 исков на сумму свыше 1,3 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

В сообщении отмечается, что на большинстве предприятий компании установлены нарушения техногенной безопасности и охраны труда, требований природоохранного законодательства и др.

Во многих производственных управлениях магистральных газопроводов газораспределительные станции не оборудованы системами автоматической защиты от превышения и снижения давления на выходе, выявлены другие недостатки, которые могут привести к возникновению аварийных ситуаций.

Так, в Кегичивском управлении подземного хранения газа и на заводе "Электродвигатель" (УМГ "Харьковтрансгаз") установлены факты утечки газа на задвижках газопровода.

На устранение указанных нарушений закона прокурорами внесено свыше 20 предписаний и представлений, возбуждены десятки административных и дисциплинарных производств относительно должностных лиц этой отрасли.

Кроме того, имеют место факты нарушений закона при использовании земель в пределах охраняемых зон, осуществлении тендерных закупок, проведении ремонтных работ.

Так, прокуратурой Закарпатской области возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением руководителями коммунального предприятия Хустского горсовета, которые на протяжении нескольких лет незаконно использовали земли охраняемой зоны газопровода площадью 1,16 га под свалку.

Руководством УМГ "Донбастрансгаз" без проведения соответствующего тендера, по ценам, которые значительно превышают действующие, приобретено у луганского предприятия зеленых насаждений на сумму 5 млн. грн. Прокуратурой Донецкой области по факту нанесения вреда государству в размере 3,9 млн. грн. возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Этой же прокуратурой завершено расследование дела по факту получения взятки в крупном размере относительно заместителя директора УМГ "Донбасстрансгаз". По результатам судебного разбирательства виновный осужден к лишению свободы.