Проект резолюции ЕП по Украине призывает власти защищать русский язык

"ЕП призывает украинский парламент и будущее правительство соблюдать права меньшинств в стране и использование русского и других языков меньшинств, призывает к принятию нового законодательства в соответствии с обязательствами Украины по Европейской хартии по региональным языкам", — отмечают депутаты пяти фракций ЕП, которые в четверг выставят проект на голосование на пленарной сессии в Страсбурге, пишет РИА Новости.

В минувшее воскресенье Верховная Рада признала утратившим силу закон 2012 года об основах государственной языковой политики.

Инициированный Партией регионов закон предусматривал возможность официального двуязычия в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%.

После его принятия в 2012 году по Украине прокатилась волна акций в поддержку и украинского, и русского языков.