Во время митинга в Крыму от сердечного приступа умер мужчина

Во время митинга возле Верховной рады Крыма был обнаружен труп неизвестного пожилого мужчины без признаков телесных повреждений.

Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Крыма, «по предварительной информации медиков, причиной смерти стал острый сердечный приступ».

Личность умершего устанавливается.

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По данным Минздрава, в районе парламента автономии 7 человек с признаками легкого недомогания обратились к медикам.

«С повышенным артериальным давлением, травмой коленного сустава, тахикардией и аритмией, болями и ушибом грудной клетки», - говорится в пресс-релизе.