Минфин США призвал банки внимательно следить за счетами Януковича
Организация по борьбе с финансовыми преступлениями министерства финансов США (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) рекомендует финансовым институтам внимательно контролировать движения средств на счетах Виктора Януковича и других высокопоставленных лиц Украины, ушедших в отставку или покинувших Киев, говорится в сообщении ведомства.
FinCEN напоминает финансовым учреждениям США о том, что они должны осуществлять тщательную проверку личных банковских счетов, зарегистрированных на или от имени крупных иностранных политиков.
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"Ведомство призывает отслеживать транзакции, которые могут быть связаны с незаконным присвоением или переводом государственных активов, доходами от взяточничества, другими незаконными платежами или иными доходами от коррупционной деятельности", - говорится в сообщении.
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Верховная рада объявила отстраненным от должности президента Украины Виктора Януковича и в воскресенье проголосовала за постановление о передаче полномочий главы государства спикеру Александру Турчинову - до проведения президентских выборов 25 мая.