Кто дискредитировал Ющенко?

Народный депутат Украины Николай ТОМЕНКО обратился с письмом к главе Секретариата Президента Виктору БАЛОГЕ с просьбой разъяснить ситуацию, которая, по его мнению, дискредитировала авторитет Президента Украины.

В частности, как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, речь идет о сообщении в средствах массовой информации 8 января текущего года об инициативе Президента Украины не проводить зимних каникул в работе Верховной Рады Украины.

Н.ТОМЕНКО напомнил, что такое предложение широко освещалось в разнообразных СМИ со ссылкой на пресс-службу Президента и цитированием сообщения, которое было размещено на официальном сайте главы государства. Во всех этих сообщениях содержалась цитата: «Согласно предложению Президента, следующая сессия Верховной Рады шестого созыва должна открыться не в феврале, а 22 января, то есть в следующий вторник после закрытия первой сессии».

Как известно, Основной Закон Украины четко регулирует вопрос открытия сессий парламента. В частности, в ст. 83 Конституции Украины отмечено, что очередные сессии Верховной Рады Украины начинаются в первый вторник февраля и первый вторник сентября каждого года. Таким образом, очевидно, что указанное выше предложение Президента противоречило норме Основного Закона, о чем отмечал ряд политиков и экспертов, говорится в сообщении.

Спустя некоторое время на официальном сайте Президента произошли изменения упомянутого сообщения пресс-службы, а именно: «…1-я сессия Верховной Рады VI созыва должна продолжить работу непосредственно до открытия 2-й сессии – то есть в период с 21 января по 1 февраля». Поскольку данное сообщение датируется тем самым днем и временем (8.01.2008 г., в 13.30), то возникает ситуация, когда сотни средств массовой информации Украины цитировали фрагмент письма Президента, который отсутствует на официальном сайте главы государства. Отсюда, отмечает Н.ТОМЕНКО, "можно сделать вывод, что речь идет о неформальном редактировании обнародованного документа или фальсификации текста письма Президента Украины".

Руководствуясь нормами Закона Украины «О статусе народного депутата Украины» и учитывая вышеприведенное, Н.ТОМЕНКО обращается к главе Секретариата Президента с просьбой проинформировать его, проведено ли служебное расследование факта дискредитации Президента Украины, когда сначала от имени главы государства обнародуют документ, где содержатся предложения нарушить Конституцию Украины, а затем этот документ, размещенный на официальном интернет-представительстве Президента, неформально меняется.