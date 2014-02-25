Могилев заявил, что добровольно в отставку не уйдет

Председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев заявил, что не намерен покидать свой пост.

Как передает корреспондент УНІАН, об этом он заявил журналистам в Симферополе во вторник.

«Я категорически не согласен с тем, что, как говорят, надо бы Могилеву уйти <…> Корабль получил пробоину, капитан в единственную шлюпку сел, отдал честь, утер слезу и ушел с этого корабля! Я таким капитаном быть не хочу», - заявил Могилев.

По его словам, он поддерживает «нормальную жизнедеятельность» в Крыму и пытается не допустить конфликтов.

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«Я вчера разговаривал с представителями парламента Украины. Я говорил: господа, избирайте нового премьера (Украины), и мы с новым премьером будем говорить и определяться, как действовать дальше. Я считаю это вполне нормальный процесс. Любая власть будет заинтересована в том, чтобы поддерживать ту же самую линию, которую веду я - обеспечивать нормальную работу экономики, нормальную жизнь граждан. Если кресло надо будет передать, то вопросов нет. Вы же понимаете, что кресло премьера (Крым) в настоящий момент - пороховая бочка. Я постоянно должен улаживать достаточно много конфликтов», - сказал Могилев.

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Как сообщал УНИАН, Верховный Совет Крыма в среду собирается на внеочередную сессию. В повестке два вопроса - об общественно-политической ситуации в стране и регионе и отчет правительства республики.

Справка УНИАН. Анатолий Могилев возглавляет Совет министров Крыма с ноября 2011 года.