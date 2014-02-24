ОБСЕ назначил специального посланника по Украине

Министр иностранных дел председательствующей в ОБСЕ Швейцарии Дидье Бурхалтер назначил специальным посланником организации в Украине посла Швейцарии в ФРГ Тима Гулдиманна для координации всей деятельности ОБСЕ относительно Украины после изменения в ней власти.

Об этом сообщает сайт ОБСЕ, штаб-квартира которой находится в Вене.

"Посол Гулдиманн быстро проведет консультации со всеми сторонами, и будет тесно сотрудничать с международными партнерами", - сказал Бурхалтер во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.

Читайте такжеПредседатель ОБСЕ приветствовал достигнутые в Украине договоренности

Сайт отмечает, что Гулдиманн является опытным швейцарским дипломатом и имеет опыт работы в ОБСЕ.

"Учитывая ситуацию, которая в Украине изменяется быстро, Бурхалтер еще раз подчеркнул важность справедливого и широкого процесса трансформации, в стороне от которого не должна оставаться ни одна часть страны или общества", - говорится в сообщении ОБСЕ.

"Он также предложил создать международную Контактную группу по Украине как потенциальную платформу для координации и обмена информацией относительно международной помощи и реализации проектов (в Украине)", - добавляет сайт ОБСЕ.

Бурхалтер отметил, что Гулдиманн прибудет в Киев в ближайшие несколько дней для обсуждения помощи, в которой нуждается Украина от ОБСЕ.