Генпрокурор: Павличенко могут освободить уже сегодня-завтра

Новоназначенный генеральный прокурор Украины Олег Махницкий считает, что осужденные по обвинению в убийстве судьи Дмитрий и Сергей Павличенко могут быть освобождены уже сегодня или завтра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Махницкий заявил сегодня на заседании парламента.

Он отметил, что по делу Павличенко суды уже вынесли окончательные приговоры.

Читайте такжеДепутат не нашел следов пыток на теле Павличенко

“Мной дано указание, и в это время работники Генеральной прокуратуры истребовали дело Павличенко, и изучается вопрос возможного освобождения их из-под стражи”, - сказал он.

Махницкий добавил, что считает, что в ближайшее время, сегодня-завтра, они будут освобождены.

Махницкий доложил относительно этого вопроса по просьбе председателя ВР Александра Турчинова, который отметил, что футбольные фанаты, которые выступают за освобождение Павличенко, ожидают информации по этому вопросу.

Читайте такжеСуд оставил без изменений приговор Павличенко за убийство судьи Зубкова

Справка УНИАН. 2 октября 2012 года Голосеевский райсуд Киева приговорил Дмитрия Павличенко к пожизненному заключению, а его сына Сергея - к 13 годам лишения свободы за убийство судьи.

Судья Зубков был убит 21 марта 2011 года в подъезде своего дома в Киеве.

Читайте такжеОфициально: Павличенко поцарапал себе шею лезвием, но не из-за пыток

14 января 2013 года Апелляционный суд Киева решил провести частичное судебное следствие в рамках рассмотрения жалобы на приговор Павличенко. В своей жалобе на приговор Павличенко просили генерального прокурора Виктора Пшонку возбудить уголовное дело против следователя столичной прокуратуры, который, по их утверждению, сфальсифицировал материалы допроса одного из основных свидетелей. Также обвиняемые заявляли, что к ним применяли пытки.

23 января 2014 г. Высший специализированный суд по рассмотрению уголовных и гражданских дел оставил в силе приговор Павличенко.