Председатель Николаевского облсовета сложил полномочия

Как сообщает сайт облсовета, соответствующее заявление Дятлов подписал 22 февраля.

«На основании пятой статьи Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине" прошу досрочно прекратить мои полномочия председателя областного совета», - цитируются слова из заявления Дятлова.

Во время президиума облсовета, руководитель депутатской фракции "Батькивщина" Вадим Мериков был уполномочен координировать работу органов местного самоуправления на территории Николаевской области.

Читайте такжеМэр Ялты подал в отставкуКроме того, облсовет сообщает, что первый заместитель председателя областного совета Владимир Пащенко также написал заявление о досрочном сложении полномочий.

32-летний Дятлов был избран председателем облсовета после выборов 2010 года. В местный совет он прошел по спискам Партии регионов.

Как сообщал УНИАН, ранее губернатор Николаевской области Геннадий Николенко подал в отставку.