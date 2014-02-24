Председатель Николаевского облсовета сложил полномочия
Председатель Николаевской областной рады VI созыва Игорь Дятлов сложил свои полномочия
Как сообщает сайт облсовета, соответствующее заявление Дятлов подписал 22 февраля.
«На основании пятой статьи Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине" прошу досрочно прекратить мои полномочия председателя областного совета», - цитируются слова из заявления Дятлова.
Во время президиума облсовета, руководитель депутатской фракции "Батькивщина" Вадим Мериков был уполномочен координировать работу органов местного самоуправления на территории Николаевской области.
Читайте такжеМэр Ялты подал в отставкуКроме того, облсовет сообщает, что первый заместитель председателя областного совета Владимир Пащенко также написал заявление о досрочном сложении полномочий.
32-летний Дятлов был избран председателем облсовета после выборов 2010 года. В местный совет он прошел по спискам Партии регионов.
Как сообщал УНИАН, ранее губернатор Николаевской области Геннадий Николенко подал в отставку.