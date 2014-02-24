ЕС хочет услышать и увидеть, как может помочь Украине получить новый старт - Бильдт
10:07, 24 февраля 2014Политика
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Министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт отмечает, что ЕС хочет услышать и увидеть, как может помочь Украине получить новый старт.
Карл Бильдт
Об этом Бильдт написал в своем Твиттере.
"Важно то, что Кэтрин Эштон от ЕС в Украине сегодня. Мы хотим услышать и увидеть, как мы можем помочь стране получить новый необходимый старт", - написал Бильдт.
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Как сообщал УНИАН, Верховный представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безпасности Эштон сегодня прибудет в Киев для проведения переговоров с ключевыми участниками политического процесса и обсуждения помощи со стороны ЕС для политической и экономической стабилизации в Украине.
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