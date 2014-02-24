В сети появилось новое видео, как милиция стреляла в майдановцев
02:36, 24 февраля 2014Политика
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В интернете появилось новое видео, как вооруженные подразделения милиции стреляли в активистов Майдана на баррикаде у метро Крещатик на Институтской.
вооруженные подразделения милиции стреляли в активистов Майдана на баррикаде на Институтской.
Силовики были вооружены пистолетами, автоматами и снайперскими винтовками.
Один из бойцов МВД на вопрос журналиста сказал: "Мы не стреляем в людей". Силовики перед выходом на боевые точки спрашивали кого-то: "У нас разрешение есть? Разрешение есть?".
Вероятно, речь шла о разрешении на применение оружия.
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