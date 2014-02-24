В сети появилось новое видео, как милиция стреляла в майдановцев

Силовики были вооружены пистолетами, автоматами и снайперскими винтовками.

Один из бойцов МВД на вопрос журналиста сказал: "Мы не стреляем в людей". Силовики перед выходом на боевые точки спрашивали кого-то: "У нас разрешение есть? Разрешение есть?".

Вероятно, речь шла о разрешении на применение оружия.