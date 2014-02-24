В Одессе более 200 человек пришли к базе дислокации поддержать «Беркут»

Как передает корреспондент УНИАН, во 2-й Разумовский переулок пришла часть участников акции противников Евромайдана. Многие из них были с битами, в масках. Они несли флаги России и большой транспарант «Одесская дружина».

Участники акции скандировали: «Беркут!». Позднее к ним вышел командир батальона Николай Панькив вместе с еще несколькими офицерами. Участники акции жали им руки и благодарили. В свою очередь Панькив призвал собравшихся к спокойствию и сохранению общественного порядка.

Как сообщал УНИАН, сегодня более 1 тыс. человек, вооруженных дубинками и металлическими прутами, перед зданием Одесской областной администрации требовали встречи с губернатором Одесской области Николаем Скориком. В толпе был виден белый флаг с надписью «Дозор» (пророссийская организация), государственные флаги России. Милиции практически не было. Парни вели себя агрессивно – кричали, размахивая дубинками и прутами. Кричали, что ждут «майданутых» и «майданутых на кол», а также делали угрожающие выпады в сторону журналистов. Не дождавшись губернатора, они сожгли флаг УПА и ушли. Другая группа пошла по центральным улицам к базе спецподразделения «Беркут», чтобы «его защитить».