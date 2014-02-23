В Житомире напали на патруль активистов и правоохранителей, двое ранены

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Секторе связей с общественностью Управления МВД Украины в Житомирской области.

Согласно сообщению, нападение совершено вчера в 22.30 на улице Пушкинской в Житомире.

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Неизвестные беспричинно нанесли повреждения двум членам «Народной самообороны» и повредили патрульный автомобиль милиции. Одного из нападавших задержали этой ночью, продолжается розыск других.

Нападение было совершено, когда инспекторы УГАИ, которые несли службу в составе экипажа вместе с двумя общественными активистами, остановили автомобиль ”Мерседес”. Водитель выполнял рискованные маневры и имел явные признаки опьянения. Во время общения с водителем к инспекторам и активистам подошли неизвестные, которые начали беспричинно провоцировать конфликт. При этом один из мужчин натравливал на охранников собаку.

На замечание одного из общественных активистов незнакомцы отреагировали агрессивно и набросились на мужчину. Через несколько минут нападавшие, чьи действия пытались остановить инспекторы УГАИ, начали крушить и служебное авто, разбивая стекла, а затем бросились бежать в направлении парка имени Гагарина.

Для оказания медицинской помощи пострадавшему активисту было вызвана ”скорая”, а на поиски нападавших были ориентированы ближайшие наряды милиции.

Через полчаса неподалеку от места происшествия наряд патрульной службы, в составе которого также работали общественные активисты, обнаружил подозрительных лиц, похожих по внешнему описанию на нападавшим. Неизвестные, увидев патрульное авто, пытались скрыться. При их преследования один из незнакомцев серьезно избил 50-летнего общественного активиста. Мужчину доставили в больницу.

Один из нападавших, как выяснилось, 21-летний житель Житомира, задержан, продолжаются поиски других . Изъяты металлические палки, которыми, вероятно, наносились удары.

По указанным фактам уже начато уголовное производство. Предварительная правовая квалификация - ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. За такие действия нападавшим грозит ответственность в виде как ограничения свободы до 5 лет, так и лишения свободы до 6 лет.