В Госдуме РФ на должности премьер-министра Украины видят Тимошенко

В Госдуме России считают, что Юлия Тимошенко на посту премьер-министра сможет стабилизировать ситуацию в Украине.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам в Москве сказал председатель комитета по делам СНГ, Евразийской интеграции и связей с соотечественниками Леонид Слуцкий.

«События в Украине развиваются со сверхзвуковой скоростью. Не исключаю, что Верховная Рада в ближайшее время выдвинет и, возможно, утвердит Юлию Тимошенко кандидатом в премьеры коалиционного правительства Украины. Это будет полезно для стабилизации. Там же Тимошенко сможет проявить себя как кандидат в президенты Украины. О намерениях баллотироваться она уже заявила накануне», - сказал Слуцкий.

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При этом он заверил, что какой бы сложной не была конфигурация власти, которая формируется сейчас в Киеве, украинцы остаются для России братерским народом, а Украина - одним из первых партнером среди соседних государств, как бы, по его словам, западные политики не пытались «ампутировать Украину от России, вбить клин между нами и поднять волну взаимного неприятия».

«Украина была и является партнером для нас. Как бы ни было сложно, мы будем продолжать диалог с официальным Киевом, в том числе и в плоскости парламентской дипломатии с нашими коллегами из Верховной Рады », - отметил он.