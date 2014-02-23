В сети появились фотографии, как Добкин убегает после съезда депутатов

11:09, 23 февраля 2014
Политика
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В Сеть попали фото, как Добкин убегает после съезда в компании парней в спортивном

Добкин совершает побег / Евгений Демченко / Facebook

В Интернет попали фотографии бегства главы Харьковской облгосадминистрации Михаила Добкина после съезда депутатов юго-восточных областей Украины и Крыма.

На фотографии видно, как Добкин в сопровождении людей в масках садится в автобус и уезжает в неизвестном направлении.

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Напомним, вчера Добкин и Кернес отменили свои выступления в Харькове и срочно поехали после съезда. По неофициальным данным, самолет Кернеса улетел в неизвестном направлении.

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