Тимошенко хочет наказать всех виновных

"Самое большое счастье - вернуться в новую Украину без криминалитета. Сейчас я мечтаю только об одном: чтобы все, кого народ приведет к власти своими жизнями, своей кровью, чтобы они ни в коем случае не пошли делать то же самое, что делала власть до всех этих великих событий. Хочу сказать: сегодня пала диктатура. Но какой ценой она пала - ценой жизни лучших людей, лучших патриотов. Мы обязаны не испортить тот путь, который они нам проложили своими жизнями", - сказала Тимошенко, сообщает lb.ua.

"Первый раз за долгое время я могу увидеть настоящее солнце, небо. Когда я через маленькое окошко в камере видела, что происходит на майдане, это было очень тяжело выдержать. Но, самое главное, чтобы мы были достойны той жертвы, которую принесли эти парни, заплатили своими жизнями», - сказала она.

По ее словам, «мы не будем достойны памяти этих люей, если не накажем всех, всех до единого, кто лишил их жизней, этих студентов, наших мирных, красивых, духовных, моральных людей».

«Если не понесут ответственности все виновные - каждый из них персонально и все они вместе, мы просто будем недостойны памяти погибших. Это значит, что мы дадим возможность повторяться всему этому еще раз и еще раз. Нам нужно найти в себе милость, мужество, любовь и ответственность соединить страну, восстановить мир, покой и чувство того, что каждый человек на своей земле. И я сейчас хочу принести присягу тем людям, которые стоят на Майдане, сделать все возможное, чтобы каждая капля крови была окуплена счастьем в будущем», - подчеркнула Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, самолет, на котором Тимошенко летела из Харькова, приземлился в аэропор "Киев" (Жуляны) около 19.30.

Сегодня Верховная Рада Украины конституционным большинством приняла постановление об увольнении Тимошенко из-за решетки на основании решения Европейского суда по правам человека и решения Комитета министров Совета Европы.

Тимошенко в октябре 2011 года была приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. Она находилась в ЦКБ «Укрзализныци» в Харькове.