В ВР объявлен перерыв до 16.00
13:54, 22 февраля 2014Политика
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По словам Турчинова, перерыв необходим для выработки первоочередных законопроектов, которые необходимо принять сегодня.
В ВР объявлен перерыв до 16:00
В Верховной Раде объявлен перерыв до 16.00
Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР Александр Турчинов объяснил, что этот перерыв необходим для выработки первоочередных законопроектов, которые необходимо принять сегодня для стабилизации ситуации в Украине.
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Он подчеркнул, что должны быть проекты документов, которые бы депутатам раздавались для ознакомления, а не голосование с голоса.
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