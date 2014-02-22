В ВР объявлен перерыв до 16.00

В Верховной Раде объявлен перерыв до 16.00

Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР Александр Турчинов объяснил, что этот перерыв необходим для выработки первоочередных законопроектов, которые необходимо принять сегодня для стабилизации ситуации в Украине.

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Он подчеркнул, что должны быть проекты документов, которые бы депутатам раздавались для ознакомления, а не голосование с голоса.