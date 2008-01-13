Тимошенко рассказала откуда деньги для возвращения вкладов

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заверяет, что выплата сбережений «Сбербанка» не приведет ни к каким инфляционным последствиям

Об этом она заявила в интервью телеканалу «Интер».

«Я могу твердо сказать, что все выплаты обесцененных сбережений предметно рассчитаны Минэкономики, Минфином, прошли все необходимые экспертизы. И я сегодня могу сказать, что никаких инфляционных последствий от этих выплат не будет», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она назвала выплату сбережений в Украине «беспрецедентным шагом в странах СНГ», подчеркнув, что Украина выплачивает вклады по самому большому курсу и наибольшую сумму.

«Все другие страны возвращали копейки», – отметила премьер-министр.

Она также заявила, что средства для выплат появились в результате того, что ее правительству за 10 дней удалось закрыть существенную часть теневых финансовых сделок. "Откуда деньги, спрашиваете.. Буквально за десять дней работы нового правительства нам удалось закрыть существенную часть теневых финансовых оборотов, и нам удалось существенно увеличить поступления в бюджет за счет практически борьбы с коррупцией, уклонениями от уплаты налогов", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она сообщила, что на сегодняшний день более одного миллиона вкладчиков зарегистрировалось и деньги им уже перечислены. В течение одного-двух месяцев правительство планирует принять постановление, позволяющее этими средствами оплачивать учебу, товары и услуги.

Премьер-министр снова призвала людей не создавать ажиотаж, подчеркнув, что сроки выплат не ограничены. Также она сообщила, что если у вкладчика по той или иной причине отсутствует сберегательная книжка, то свой вклад он сможет получить по документам, которые сохранились в «Ощадбанке».