Обама с Путиным поговорили об Украине

Президент США Барак Обама позвонил российскому коллеге Владимиру Путину, чтобы "обсудить актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, включая ситуацию в Украине".

Об этом сообщает пресс-служба Кремля. "Президент России подчеркнул необходимость принятия срочных мер по стабилизации обстановки, отметив важность работы с радикальной оппозицией, которая довела противостояние в Украине до крайне опасной черты", - отмечено в сообщении.

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