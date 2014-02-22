Обама с Путиным поговорили об Украине
02:26, 22 февраля 2014Политика
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Президент США Барак Обама позвонил российскому коллеге Владимиру Путину, чтобы "обсудить актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, включая ситуацию в Украине".
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент России подчеркнул необходимость принятия срочных мер по стабилизации обстановки, отметив важность работы с радикальной оппозицией, которая довела противостояние в Украине до крайне опасной черты", - отмечено в сообщении.
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