"Группа Тигипко" не будет голосовать за отставку Януковича

Об этом Тигипко заявил сегодня сообщил в кулуарах Верховной Рады Украины, передает РБК-Украина.

"Группа не будет голосовать за отставку Президента, потому что сейчас не нужно ослаблять Президента. Президент пошел на компромисс, пошел на досрочные президентские выборы. Мы все должны понимать в Украине, что сегодня отношение к Майдану совершенно разное по стране", - сказал Тигипко.

Читайте такжеТигипко рассказал, где был вчера во время заседания ВРОн добавил, что вчера его группа собиралась у него в офисе в составе 26 депутатов ( ПР+ внефракционные), а сегодня уже 31.

Он добавил, что регионалы из его группы не принимали решение выходить из фракции ПР.

Напомним, ранее народный депутат от Партии регионов Сергей Тигипко заявил о необходимости немедленной отставки спикера Верховной Рады Владимира Рыбака. По мнению Тигипко, Рыбак потерял контроль над ситуацией в стране. Регионал предложил избрать на должность председателя парламента представителя оппозиции.

Кроме того, он заявил, что следует немедленно избрать главу правительства, которого поддержат все политические силы, и создать депутатскую комиссию по расследованию всех нарушений, которые привели к человеческим жертвам.