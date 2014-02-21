"Группа Тигипко" не будет голосовать за отставку Януковича
Группа народного депутата от Партии регионов Сергею Тигипко не будет голосовать за отставку Президента Украины Виктора Януковича.
Об этом Тигипко заявил сегодня сообщил в кулуарах Верховной Рады Украины, передает РБК-Украина.
"Группа не будет голосовать за отставку Президента, потому что сейчас не нужно ослаблять Президента. Президент пошел на компромисс, пошел на досрочные президентские выборы. Мы все должны понимать в Украине, что сегодня отношение к Майдану совершенно разное по стране", - сказал Тигипко.
Читайте такжеТигипко рассказал, где был вчера во время заседания ВРОн добавил, что вчера его группа собиралась у него в офисе в составе 26 депутатов ( ПР+ внефракционные), а сегодня уже 31.
Он добавил, что регионалы из его группы не принимали решение выходить из фракции ПР.
Напомним, ранее народный депутат от Партии регионов Сергей Тигипко заявил о необходимости немедленной отставки спикера Верховной Рады Владимира Рыбака. По мнению Тигипко, Рыбак потерял контроль над ситуацией в стране. Регионал предложил избрать на должность председателя парламента представителя оппозиции.
Кроме того, он заявил, что следует немедленно избрать главу правительства, которого поддержат все политические силы, и создать депутатскую комиссию по расследованию всех нарушений, которые привели к человеческим жертвам.